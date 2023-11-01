Україна

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку України, у якому зіграють одеський Чорноморець та луганська Зоря.

Одеський Чорноморець та луганська Зоря зіграють у рамках чвертьфіналу Кубка України.

Роман Григорчук, після перемоги над закарпатським Минаєм (3:0), залучив до стартового складу Кузика до центрального трикутника, тоді як ліворуч в атаці гратиме Бадібанга.

Валерій Кривенцов, на тлі поразки від житомирського Полісся (0:1), використав із перших хвилин Снурніцина ліворуч у захисті, тоді як Алефіренко розташується над ним у лінії атакувальних півзахисників.

Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Шпорн, Кузик, Васильєв — Штогрін, Ієде, Бадібанга.

Запасні: О. Шевченко, Білик, Хадіда, Бойчук, Гучек, Вакула, Авагімян, Дада, Ухань, Данилюк.



Зоря: Турбаєвський — Данченко, Джордан, Батагов, Снурніцин — Жан Клод, Яцик — Антюх, Мічін, Алефіренко — Герреро.

Запасні: Сапутін, Боль, Чурко, Мишньов, Кирюханцев, Нагнойний, Горбач, Венделл, Бугай.



Гра Чорноморець — Зоря почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.