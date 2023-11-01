Україна

Ігор Суркіс висловив співчуття у зв’язку зі смертю Артема Франкова.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс висловив співчуття у зв'язку зі смертю легендарного українського журналіста Артема Франкова.

"З великим сумом уся футбольна Україна зустріла сьогодні вночі звістку про смерть талановитого, видатного футбольного журналіста Артема Франкова.

На статтях Артема у його дітищі, знаменитому журналі "Футбол", виросло ціле покоління футбольних уболівальників. Він вмів розповісти про футбол як ніхто інший, іноді бачив на футбольному полі те, що не помічали навіть професіонали, які присвятили футбольному ремеслу ціле життя.

Всі, хто знав Артема особисто, пам’ятають його як людину дуже ерудовану, причому не лише в футбольній тематиці, він мав широкий світогляд та багаті знання. Колеги називали його ходячою енциклопедією, він завжди мав відповіді на будь-які запитання.

Людина, яка понад усе любила свою справу та була віддана їй до останніх днів – у нових економічних та військових умовах Артем та його соратники продовжували на ентузіазмі випуск знаменитого журналу "Футбол". Його життя обірвалося занадто рано.

Від імені усіх динамівців та себе особисто висловлюю глибокі співчуття родині Артема, усім його рідним та близьким. Нехай земля буде пухом, а пам’ять у серцях тих, хто його знав, цінував та любив", - наводить слова Суркіса прес-служба клубу.

Нагадаємо, Франков помер у віці 53 років. Це сталося вчора, 31 жовтня.