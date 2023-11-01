Пізно ввечері, 31 жовтня, перестало битися серце легендарного журналіста.
Артем Франков, facebook.com
01 листопада 2023, 00:56
Пізнього вечора, 31 жовтня, перестало битися серце легендарного журналіста Артема Франкова. Про це повідомив Андрій Шахов-молодший.
"Пізно ввечері перестало битися серце легендарного Артема Франкова. Нашого хрещеного.
Пишаюся і дякую за кожну зустріч, за кожну розмову і пораду. За все.
Ви назавжди залишитеся рідною людиною. Світла памʼять, дядя Артем", — написав Шахов-молодший у Facebook.
Франков помер у віці 53 років — це сталося о 22:40 за київським часом. Причина смерті – інсульт.
З 1997 по 2022 рік Франков був головним редактором відомого популярного журналу "Футбол". Після початку війни в Україні видання виходило у електронному форматі під статусом "Футбол-війна".