Україна

Пізно ввечері, 31 жовтня, перестало битися серце легендарного журналіста.

Пізнього вечора, 31 жовтня, перестало битися серце легендарного журналіста Артема Франкова. Про це повідомив Андрій Шахов-молодший.

"Пізно ввечері перестало битися серце легендарного Артема Франкова. Нашого хрещеного.

Пишаюся і дякую за кожну зустріч, за кожну розмову і пораду. За все.

Ви назавжди залишитеся рідною людиною. Світла памʼять, дядя Артем", — написав Шахов-молодший у Facebook.

Франков помер у віці 53 років — це сталося о 22:40 за київським часом. Причина смерті – інсульт.

З 1997 по 2022 рік Франков був головним редактором відомого популярного журналу "Футбол". Після початку війни в Україні видання виходило у електронному форматі під статусом "Футбол-війна".