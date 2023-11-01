Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, що відбувся 1 листопада 2023 року, 15:00.

Чорноморець вийшов до півфіналу поточного розіграшу Кубка України завдяки розгромній перемозі над луганською Зорею з рахунком 4:1.

За одеський колектив хет-трик оформив Андрій Штогрін та голом відзначився Олександр Васильєв, тоді як єдиний м'яч за "мужиків" у цьому матчі забив Едуардо Герреро.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Чорноморець — Зоря в 1/4 фіналу Кубка України-2023/24:

Чорноморець — Зоря 4:1

Голи: Штогрін, 21, 33, 72, Васильєв, 58 — Герреро, 79



Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк (Хадіда, 84), Єрмаков, Брагару — Шпорн, Кузик (Авагімян, 76), Васильєв — Штогрін (Вакула, 81), Ієде (Бойчук, 81), Бадібанга (Дада, 76).



Зоря: Турбаєвський — Данченко, Джордан, Батагов, Снурніцин — Жан Клод (Чурко, 46), Яцик — Антюх (Горбач, 46), Мічін, Алефіренко (Кирюханцев, 46) — Герреро (Венделл, 80).



Попередження: Герреро — Кирюханцев