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Керманич Дніпра-1 висловився про перемогу над Рухом у поєдинку УПЛ (2:0).

У рамках перенесенного матчу п'ятого туру української Прем'єр-ліги львівський Рух вдома поступився Дніпру-1 з рахунком 0:2.

Головний тренер дніпровської команди Юрій Максимов поділився враженнями від гри та результату цього протистояння.

"По грі ви усі все бачили. Дві команди грали на результат. Знаємо, що у Руха була тривала домашня серія без поразок, і здається, сьогодні 13-та гра була і це число стала для нас дуже гарним".

"Головне, що ми витримали, коли у стартовому відрізку Рух мав перевагу. Перші 10-15 хвилин були для нас дуже важкими, адже суперник є силовою і мобільною командою, усі хлопці фізично сильні, не дають легко виходити зі своєї половини поля. Але наші футболісти все це витримали, а потім взяли м’яч під свій контроль, після чого ми і вели гру".

"Часто змінювали темп? Хочу сказати, що пройшло 11 діб і ми вже чотири матчі зіграли. То з другого на третій, а сьогодні було з третього на четвертий день. Хлопці – не роботи і для них теж повинна була бути пауза. Треба було відновлюватися фізично. Проте я задоволений, тим, як вони грали в футбол. Для мене це зараз головне", — цитує слова Юрія Максимова офіційний сайт Дніпра-1.

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