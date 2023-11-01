Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 1 листопада 2023 року, 18:00.
Рух — Дніпро-1
01 листопада 2023, 21:32
У рамках перенесенного матчу п'ятого туру української Прем'єр-ліги львівський Рух вдома поступився Дніпру-1.
Команда Юрія Максимова відправила у ворота суперника два "сухих" м'ячі, авторами яких стали Олександр Філіппов та Олександр Піхальонок.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Рух Львів — Дніпро-1 в 5 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Рух — Дніпро-1 0:2
Голи: Філіппов, 16, Піхальонок, 26
Рух: Герета — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон, Пастух — Теслюк (Карабін, 76), Климчук (Соломон-Отабор, 76), Руніч (Квасниця, 53).
Дніпро-1: Кінарейкін — Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко, Рубчинський (Горбунов, 82) — Гуцуляк, Піхальонок (Кравець, 88), Лєднєв (Вітіньйо, 64) — Філіппов.
Попередження: Слюбик — Піхальонок, Гуцуляк, Мірошніченко