Україна
01 листопада 2023, 19:57
Дніпро-1 розібрався з Рухом та ввійшов до трійки лідерів УПЛ
Камбек команди Юрія Максимова до чемпіонських перегонів отримав продовження в перенесеному матчі п'ятого туру.
Рух — Дніпро-1, фото СК Дніпро-1
01 листопада 2023, 19:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Рух — Дніпро-1 0:2
Голи: Філіппов, 16, Піхальонок, 26
Рух: Герета — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон, Пастух — Теслюк (Карабін, 76), Климчук (Соломон-Отабор, 76), Руніч (Квасниця, 53).
Дніпро-1: Кінарейкін — Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко, Рубчинський (Горбунов, 82) — Гуцуляк, Піхальонок (Кравець, 88), Лєднєв (Вітіньйо, 64) — Філіппов.
Попередження: Слюбик — Піхальонок, Гуцуляк, Мірошніченко