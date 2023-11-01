Україна

Керманич Руху висловився про поразку від Дніпра-1 в матчі УПЛ (0:2).

У рамках перенесенного матчу п'ятого туру української Прем'єр-ліги львівський Рух вдома поступився Дніпру-1 з рахунком 0:2.

Головний тренер львівської команди Віталій Пономарьов поділився враженнями від гри та результату цього протистояння.

"Я дякую хлопцям за гру. Вони провели якісну гру, згідно нашої установки. Грали агресивно. Це той випадок, коли суперник обіграв нас за рахунок майстерності. Ми проповідуємо агресивний футбол. Якби ми реалізували свої моменти, гра могла б по-іншому скластися. Однак ще раз наголошую, що нині команда суперника майстерніша, ніж наша. Не по якості команди, а саме по майстерності окремих футболістів.

Момент з Рунічем – таке може трапитися з будь-яким футболістом. Я завжди кажу, що можна сварити футболіста за те, що він не хоче працювати на полі, не віддається. Утім за технічний брак я ніколи не сварю. Треба працювати на тренуваннях, бо з будь-яким футболістом таке може статися", — сказав Віталій Пономарьов в ефірі УПЛ ТБ.

Дивитися відео голів та огляд матчу Рух Львів — Дніпро-1 ви можете на Football.ua.