Дізнайся, де дивитися матч тринадцятого туру української Прем’єр-ліги.
Динамо Київ — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
02 листопада 2023, 12:51
У п’ятницю, 3 листопада, київське Динамо зіграє в Класичному українському протистоянні проти донецького Шахтаря. Поєдинок відбудеться на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського, а гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.
За версією букмекерів, очевидним фаворитом зустрічі є колектив Маріно Пушича.
Де дивитись Динамо Київ — Шахтар?
У прямому ефірі гру покаже телеканал 2+2. Окрім того, перед грою буде пряме включення зі студії, де журналісти та експерти обговорять очікування від зустрічі.
Нагадаємо, матч Динамо Київ — Шахтар відбудеться вже завтра, 3 листопада. Він розпочнеться о 17:00, а на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.