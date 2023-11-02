Україна

Дізнайся, де дивитися матч тринадцятого туру української Прем’єр-ліги.

У п’ятницю, 3 листопада, київське Динамо зіграє в Класичному українському протистоянні проти донецького Шахтаря. Поєдинок відбудеться на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського, а гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.

За версією букмекерів, очевидним фаворитом зустрічі є колектив Маріно Пушича.

Де дивитись Динамо Київ — Шахтар?

У прямому ефірі гру покаже телеканал 2+2. Окрім того, перед грою буде пряме включення зі студії, де журналісти та експерти обговорять очікування від зустрічі.

Нагадаємо, матч Динамо Київ — Шахтар відбудеться вже завтра, 3 листопада. Він розпочнеться о 17:00, а на Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.