Україна

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку України, у якому зіграють житомирське Полісся та Олександрія.

Житомирське Полісся та Олександрія зіграють поміж собою матч чвертьфіналу Кубку України на полі житомирського Центрального стадіону.

Юрій Калітвінцев, після перемоги над луганською Зорею (1:0), залучив до стартового складу Морозка та Смолякова на флангах захисту, тоді як Крушинський повернувся до опорної зони, а Янаков та Грицук розташуються серед атакуальних півзахисників. Атаку очолить Шастал.

Руслан Ротань, на тлі нічиєї проти львівського Руху (0:0), використав із перших хвилин Шевченка в рамці воріт, тоді як Смирний гратиме в центральному трикутнику, а в атаці з'являться Джевані та Андрейчук.

Полісся: Бойко — Морозко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Крушинський, Танковський — Козак, Грицук, Янаков — Шастал.

Запасні: Кудрик, Гітченко, Кравченко, Огіря, Кушніренко, Тейлор, Макуана, Аріелсон, Мустафаєв.



Олександрія: Шевченко — Скорко, Савченко, Логінов, Мартинюк — Сігеєв, Михайленко, Смирний — Джевані, Андрейчук, Шулянський.