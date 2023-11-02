Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку Кубку України, у якому зіграють житомирське Полісся та Олександрія.
Бені Макуана, фото ФК Полісся Житомир
02 листопада 2023, 14:14
Житомирське Полісся та Олександрія зіграють поміж собою матч чвертьфіналу Кубку України на полі житомирського Центрального стадіону.
Юрій Калітвінцев, після перемоги над луганською Зорею (1:0), залучив до стартового складу Морозка та Смолякова на флангах захисту, тоді як Крушинський повернувся до опорної зони, а Янаков та Грицук розташуються серед атакуальних півзахисників. Атаку очолить Шастал.
Руслан Ротань, на тлі нічиєї проти львівського Руху (0:0), використав із перших хвилин Шевченка в рамці воріт, тоді як Смирний гратиме в центральному трикутнику, а в атаці з'являться Джевані та Андрейчук.
Полісся: Бойко — Морозко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Крушинський, Танковський — Козак, Грицук, Янаков — Шастал.
Запасні: Кудрик, Гітченко, Кравченко, Огіря, Кушніренко, Тейлор, Макуана, Аріелсон, Мустафаєв.
Запасні: Єрмаков, Кравченко, Копина, Білошевський, Шостак, Плакса, Кулаковський, Калітвінцев, Погорілий.
Олександрія: Шевченко — Скорко, Савченко, Логінов, Мартинюк — Сігеєв, Михайленко, Смирний — Джевані, Андрейчук, Шулянський.
Гра Полісся — Олександрія почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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