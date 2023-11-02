Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку чвертьфінального поєдинку Кубку України, у якому зіграють київська Оболонь та полтавська Ворскла.

Київська Оболонь та полтавська Ворскла зіграють поміж собою в чвертьфіналі Кубка України на полі Оболонь-Арени.

Валерій Іващенко, після поразки від черкаського ЛНЗ (0:3), залучив до стартового складу Федорівського в рамці воріт, тоді як Нагієв, Вовкун, Лук'янчук та Прокопенко долучаться до лінії захисту, Косовський та Дубко гратимуть у центрі поля, а Суханов і Тарануха розташуються в парі форвардів.

Віктор Скрипник, на тлі нічиєї проти харківського Металіста 1925 (2:2), використав із перших хвилин Павлюка та Корнієнка в центрі оборони, тоді як Крупський зіграє ліворуч у захисті, а Нестеренко та Бацула долучаться до трійки атакувальних півзахисників.

Оболонь: Федорівський — Нагієв, Вовкун, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Слободян, Косовський, Дубко — Суханов, Тарануха.

Запасні: Рибка, Карась, Осман, Муха, Мединський, Чернов, Фатєєв, Груша, Краснопір.



Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Корнієнко, Крупський — Скляр, Челядін — Кане, Нестеренко, Бацула — Степанюк.

Запасні: Домолега, Юрченко, Чеснаков, Черниш, Хрипчук, Островський, Феліпе.



Гра Оболонь — Ворскла почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.