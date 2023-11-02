Україна

Полісся в серії пенальті обіграло Олександрію на шляху до півфіналу Кубка України

Команда Юрія Калітвінцева другий поспіль матч кубкового змагання завершує переможним для себе квитком у лотереї.

Полісся — Олександрія, фото ФК Полісся Житомир

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Полісся — Олександрія 0:0 (4:3 – пен.)



Полісся: Бойко — Морозко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Крушинський (Кушніренко, 63), Танковський (Оігря, 86) — Козак, Грицук (Мустафаєв, 63), Янаков (Макуана, 46) — Шастал (Аріелсон, 63).



Олександрія: Шевченко — Скорко, Савченко, Логінов, Мартинюк (Копина, 40) — Сігеєв (Білошевський, 75), Михайленко (Шостак, 27), Смирний — Джевані (Калітвінцев, 75), Андрейчук (Погорілий, 46), Шулянський.



Попередження: Смоляков, Кушніренко — Савченко