Україна

Віталій Пасічний розповідає про найцікавіше, що включили останні для цього року матчі Кубка України.

Чвертьфінали Кубка вийшли цікавими – цікавими настільки, наскільки взагалі можуть бути цікавими кубкові матчі без глядачів. Вибачте, що повторюю це знову і знову, але в рамках Кубка проблема порожніх трибун стоїть особливо гостро. Саме тут, як ніде, значимі тисячі вболівальників, які своїм ревом заводять Давида на бій із Голіафом... Але що маємо, то маємо.

Гравець чвертьфіналу

Андрій Штогрін – нападник Чорноморця. Хоча він вихованець клубу, ставлення всієї торсиди одеського клубу до нього було як до нерідної дитини. Частково цю не любовність пояснює результативність Андрія до цього сезону: 79 матчів, 6 голів. Навіть якщо систему “гол плюс пас” порахувати, враховуючи його виступи на фланзі, виходить лише “6 + 5”. Стадіон “Чорноморець”, розпещений для когось Антоновим, а для когось ще Бєлановим, вимагав більшого.

І це більше Шторгін демонструє останнім часом. Хет-трик Зорі підкреслив сезон, що чудово складається: буквально в минулому матчі він оформив “2+1” з Минаєм. Футбол Григорчука завжди передбачав великий обсяг роботи, і саме робочій коняці Шторгіну він має бути максимально комфортним.

А так, для обох команд матч став сезоном у мініатюрі. Чорноморець удома – просто машина, тепер уже кожна команда, яка грала в Одесі, там програвала. Зоря – команда непогана, але дуже сира. Як тільки гра не складається, вона не складається повністю й у всьому, з 0:4 до 72 хвилини. Треба щось робити, Геррейро купували не заради голів престижу.

Ляп(-и) чвертьфіналу

Маріно Пушич дебютував у чемпіонатах України. Зрозуміло, що перед "класичним" Шахтар зіграв далеким від оптимального складом, але навіть так новий тренер навряд чи зрозумів, куди потрапив.

Річ у тім, що воротар сумської Вікторії створив щось шалене. Перший пропущений – відбитий удар у сітку воріт. Другий – не накрив удар Зубкова з-за меж штрафного майданчика в ближній кут. Третій – відверто дивний вибір позиції при виборі кутового, що дозволило Ракіцькому забити у порожні ворота. І навіть це не все! Той самий Ракіцький міг забивати зі своєї половини поля, коли воротар далеко вийшов із воріт.

І головне, що так помилявся не якийсь ноунейм: не юніор, що встав у ворота після травм основних кіперів, й не легенда нижчих ліг, для якого Вікторія – пік кар'єри. Денис Шеліхов грав в УПЛ за Волинь та Дніпро, за кордоном грав у Білорусі та Грузії – він скоріше у Сумах опинився через серйозний вік. На жаль, у матчі для великих екранів Шеліхов скоріше показав, чому сім років тому тренерський штаб Дніпра вирішив довіритися молодому Андрію Луніну.

Династія чвертьфіналу

Вони, звичайно, вже сходилися і в рамках чемпіонату, але гра на виліт цікавіша буде. Калітвінцев-старший – тренер, який вийшов з Поліссям у вищу лігу, йде там на другому місці, а конкретно в Кубку України вибив чинного віцечемпіона. Калітвінцев-молодший – футболіст, який грав у єврокубках за три різні команди: Динамо, Слован та Десну, а в Олександрії вже дослужився до капітанської пов'язки.

Олександрія в Житомирі вкотре наголосила, що на 0:0 грає краще, ніж на будь-який інший рахунок. В останніх десяти матчах чемпіонату команда Ротаня набрала всього 4 пункти, три з яких за допомогою нульових нічиїх. Стримати Полісся вдалося, тож все дійшло до серії пенальті. Сильніше виявилося все одно Полісся, але Калітвінцев-молодший забрав собі п'ятий удар – і реалізував його. Калітвінцев-старший у флешінтерв'ю не став соромитися:

Краса чвертьфіналу

Зазвичай у таких оглядах наприкінці виділяють найкращий гол, але в цьому випадку доречніше вибрати гольову передачу. Тим більше, що Штогріну ми вже приділили достатньо уваги, а його третій гол, ударом у дальню дев'ятку, фактично не має конкурентів.

Це може прозвучати приголомшливо, але Ворскла – єдиний учасник півфіналів, хто дістався цієї висоти не вперше після 2019 року. Так-так, включаючи Шахтар: “гірники” давно вже не добиралися до вирішальних матчів, дозволяючи собі, наприклад, вилітати від Агробізнесу.

Ну а полтавці, попри всі проблеми у перехідних матчах, йдуть по дистанції як справжній гранд турніру: два виїзди до команд УПЛ – дві розгромні перемоги. Оболонь була розбита дуже впевнено, не зумівши уникнути навіть грубих ляпів біля своїх воріт — а розкрив гру чудовий розрізний пас Скляра.