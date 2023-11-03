Україна

Український голкіпер набрав 44% голосів вболівальників.

Воротаря київського Динамо Георгія Бущана було визнано найкращим гравцем "біло-синіх" за підсумками жовтня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За підсумками голосування серед вболівальників Бущан набрав 44% голосів.

У боротьбі за нагороду 29-річний українець випередив півзахисника Володимира Бражка (40%) та хавбека Віталія Буяльського (16%).

Минулого місяця Бущан провів чотири матчі, в яких пропустив сім м'ячів.

Нагадаємо, вже сьогодні, 3 листопада, відбудеться центральний матч 13 туру УПЛ між київським Динамо та донецьким Шахтарем. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Динамо — Шахтар.