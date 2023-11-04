Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дванадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 4 листопада та розпочнеться о 13:00.

Черкаський ЛНЗ та ковалівський Колос продовжуватимуть програму тринадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні Центральний у Черкасах.

ЛНЗ — КОЛОС

СУБОТА, 4 ЛИСТОПАДА, 13:00. ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЧЕРКАСИ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СЕРВІСІ MEGOGO

У суботній частині туру буде всього один матч, і, на відміну від попередньої доби, футбольні вболівальники з очевидних причин приділятимуть йому менше уваги. Однак у середині турнірної таблиці УПЛ цього сезону також присутній постійний рух команд відносно одна одної, тож навіть у протистоянні середняків буде, на що подивитись.

Хоча навряд чи черкаський ЛНЗ у його дебютному сезоні в рамках "елітної" першості вже встиг награти на статус того самого "середняка", бо навіть зміна головного тренера на самому початку кампанії не дуже-то й допомогла "бузковим" віднайти бажаний стиль гри. Але не відзначити внесок Олега Дулуба вже на поточному етапі було б просто несправедливо — команда якісно змінила на краще рівень організації власної гри, тож і перші результати не змусили на себе довго чекати.

Значно більшою стабільністю в цьому контексті відзначається ковалівський Колос. Ярослав Вишняк уже встиг зацементувати свій колектив у статусі одного з найбільш неприємних суперників для будь-якої команди-учасниці УПЛ, бо інакшим вважати колектив, який за 12 турів забив та пропустив тільки по вісім м’ячів не доводиться. І при цьому ж "колоски" таки мають непогану кількість залікових балів, а в останніх шести матчах, на диво, узагалі не поступались.

Тут одразу виникає питання про рівень суперників Колосу за цей час, проте Дніпро-1, Полісся, Ворскла, Динамо, Металіст 1825 та Олександрія просто не дають приводів сказати, що це була легка прогулянка для ковалівського клубу. Приблизно за таких самих опонентів ЛНЗ, наприклад, і не мріяв про здобуття одразу восьми залікових балів. Це з одного боку, а з іншого — одними нічиїми свої позиції в турнірній таблиці точно покращити не вийде.

Очевидно, що це розуміють у тренерському штабі Колосу, проте й ЛНЗ у домашній грі не має намірів поступатись. Новачки УПЛ мають ресурс для того, аби чіплятись за місця біля екватору турнірної таблиці. Та й не будуть ці позиції вважатись якимись другорядними, допоки поблизу перебувають такі команди, як Зоря, Ворскла чи те саме Динамо. Зрештою, і до "колосків" у команди Дулуба залишається всього чотири очки відставання, тож очна зустріч поміж цими командами має бути запеклою. У Колосу тим часом буде друга спроба випередити Динамо бодай за здобутими заліковими балами.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Колос може програти 50 матч, або зіграти внічию 30 раз в УПЛ.

Наступний гол на виїзді стане для Колосу 50 за ліком у чемпіонатах.

Колос не програє вже шість матчів поспіль.

ЛНЗ удома не пропускає 180 хвилин поспіль.

Із Вишняком на чолі Колос може пропустити 50 гол в УПЛ.

Команди Дулуба можуть пропустити 50 гол на власному полі в чемпіонаті.

Олег Ільїн із Колосу, якщо зіграє, з’явиться на полі в 100 матчі УПЛ в своїй кар’єрі.

Денис Олійник із ЛНЗ може забити 40 гол в УПЛ, Павло Оріховський із Колосу — 20.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше не зустрічались поміж собою.