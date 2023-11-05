Україна

Півзахисник Ворскли прокоментував підготовку до матчу проти Миная.

Полтавська Ворскла в рамках тринадцятого туру української Прем’єр-ліги проведе гостьовий матч проти закарпатського Миная.

Минай — Ворскла. Напередодні

Півзахисник "зелено-білих" Євген Павлюк напередодні гри прокоментував настрій у колективі Віктора Скрипника.

"Якщо порівнювати із минулим сезоном, було дуже тяжко грати проти Миная на їхньому полі. Тоді ми програли 0:2. Але після цієї поразки ми видали серію з п’яти перемог.

Зараз теж буде тяжкий матч, ще й погодні умови будуть несприятливі — у регіоні передбачують дощ. Відтак, припускаю, що буде нелегко, але постараємося грати тільки на перемогу.

Вплив дощу на результат гри? Ні, ніколи такого аж надто суттєвого впливу за ходом моєї кар’єри не було. Навіть візьмемо останню гру проти Дніпра-1 у Полтаві, коли ми програли 2:3. Поле було в’язке, десь в якихось районах м’яч зупинявся, але впливу на гру це не мало.

Після перемоги настрій у команди завжди хороший. Звичайно, у кожній грі ми налаштовуємось лише на перемогу.

Я згадую, як в 1/8 фіналу ми виграли в Металіста 1925, а перед тим у нас теж була неприємна безвиграшна серія. Так ось, після цієї перемоги ми поїхали до Львова та виграли в Шахтаря. Тому ця перемога підняла нам дух та дозволила досягти значного успіху.

Так, перемога над Шахтарем — один із найяскравіших моментів моєї кар’єри. Але не конкретно ця, а та, яку ми здобули минулого сезону. Я забив переможний гол і ось це дійсно був найяскравіший матч в моїй кар’єрі. Завдяки цьому ми ще й вийшли до єврокубків.

У минулому сезоні я також зіграв 17 матчів, тільки в одному матчі мене поміняли. Загалом, перехід до "дорослого" футболу був не дуже складним, оскільки я постійно тренувався із першою командою. А коли почалася війна, я перейшов до першої команди, тому що мені вже не можна було грати за U-19.

У тренувальному процесі я адаптувався, а потім вже, коли дебютував минулого сезону в матчі проти Дніпра-1, ця гра мені вдалася і це був серйозний поштовх.

Тоді я відчув підтримку як із боку партнерів, так і з боку тренерського штабу, а тепер намагаюся приносити користь команди, стараюся демонструвати усі свої найкращі якості в кожній грі", — заявив український виконавець.

Матч Минай — Ворскла відбудеться 5 листопада, о 13:00.