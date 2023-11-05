Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та полтавська Ворскла.

Закарпатський Минай та полтавська Ворскла розпочинатимуть програму неділі в рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Володимир Шаран, після нічиєї проти рівненського Вересу (0:0), залучив до стартового складу Ралюченка та Петька в опорній зоні, тоді як Вишневський розташується на вістрі атаки.

Віктор Скрипник. на тлі кубкової перемоги над київською Оболонню (3:0), використав із перших хвилин Чеснакова в центрі оборони, тоді як Юрченко та Феліпе зіграють у трійці атакувальних півзахисників.

Минай: Бандура — Солдат, Мельник, Дмитрук, Нємчанінов — Ралюченко, Петько — Одарюк, Твердохліб, Гунічев — Вишневський.

Запасні: Кемкін, Ольховий, Панасенко, Кораблін, Рогозинський, Гечев, Ю. Кравчук, Голуб, Ременяк, Демиденко.



Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Чеснаков, Крупський — Челядін, Скляр — Кане, Юрченко, Феліпе — Степанюк.