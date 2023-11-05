Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та полтавська Ворскла.
Олег Вишневський, фото ФК Минай
05 листопада 2023, 12:02
Закарпатський Минай та полтавська Ворскла розпочинатимуть програму неділі в рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги.
Володимир Шаран, після нічиєї проти рівненського Вересу (0:0), залучив до стартового складу Ралюченка та Петька в опорній зоні, тоді як Вишневський розташується на вістрі атаки.
Віктор Скрипник. на тлі кубкової перемоги над київською Оболонню (3:0), використав із перших хвилин Чеснакова в центрі оборони, тоді як Юрченко та Феліпе зіграють у трійці атакувальних півзахисників.
Минай: Бандура — Солдат, Мельник, Дмитрук, Нємчанінов — Ралюченко, Петько — Одарюк, Твердохліб, Гунічев — Вишневський.
Запасні: Кемкін, Ольховий, Панасенко, Кораблін, Рогозинський, Гечев, Ю. Кравчук, Голуб, Ременяк, Демиденко.
Запасні: Домолега, Сантана, Рамірес, Хрипчук, Нестеренко, Черниш, Бацула, Островський, Сердюк.
Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Чеснаков, Крупський — Челядін, Скляр — Кане, Юрченко, Феліпе — Степанюк.
Гра Минай — Ворскла почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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