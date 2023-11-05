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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та одеський Чорноморець.

Харківський Металіст 1925 та одеський Чорноморець зіграють поміж собою на полі стадіону Лівий берег у передмісті Києва в рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Едмар, після нічиєї проти полтавської Ворскли (2:2), залучив до стартового складу Мартинюка до трикутника в центрі поля.

Роман Григорчук, на тлі кубкової перемоги над луганською Зорею (4:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Металіст 1925: Мозіль — Безуглий, Є. Ткачук, Курило, Фарина —Вачіберадзе, Мартинюк, А. Ткачук — Юсов, Сидоров, Ременюк.

Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Капінус, Рудавський, Червак, Жичиков, Арі, Абдулла, Дмитренко, Кравченко, Борячук, Чирук.



Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Шпорн, Кузик, Васильєв — Штогрін, Ієде, Бадібанга.

Запасні: О. Шевченко, Білик, Хадіда, Бойчук, Дада, Гучек, Ситников, Ухань, Данилюк.



Гра Металіст 1925 — Чорноморець почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

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