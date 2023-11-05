Україна

Керманич дав свій коментар.

Чорноморець у меншості поступився Металісту 1925. Коментар після гри дав керманич Чорноморця Роман Григорчук.

"Дві жовті Ієде, з якими я не можу погодитися. Коли ми грали в меншості, то Металіст 1925 в одинадцятьох був сильнішим за нас.

Після вилучення Ієде довелося змінювати план на гру, бо ми розуміли, що в меншості буде вже інша гра. Цілу низку речей у побудові гри треба змінювати, і це непросто. Сьогодні в мене абсолютно зіпсований настрій.

Ми грали гірше, але ми були в меншості. Причина саме у вилученні, а не в тому, що нам не вистачило сил", — наводить слова Григорчука УПЛ ТБ.

У наступному турі харківський Металіст 1925 зіграє гостьовий матч проти житомирського Полісся, а одеський Чорноморець прийматиме львівський Рух.