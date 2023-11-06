Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 5 листопада 2023 року, 13:00.

Закарпатський Минай та полтавська Ворскла напередодні в матчі тринадцятого туру УПЛ розписали безгольову мирову.

Команди були змушені грати за жахливих погодних умову, тому під завісу гри поле було більше схожим на басейн під відкритим небом.

Але при цьому футболісти влаштували справжнє шоу на останніх хвилинах, коли Ворскла примудрилась заробити пенальті та одразу ж отримати вилучення у власному складі, після чого Руслан Степанюк схибив із позначки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Минай — Ворскла в 13 турі української Прем’єр-ліги:

Минай — Ворскла 0:0

На 90+1-й хвилині Руслан Степанюк (Ворскла) не забив пенальті (промах).

Минай: Бандура — Солдат, Мельник, Дмитрук, Нємчанінов — Ралюченко (Панасенко, 74), Петько — Одарюк, Твердохліб, Гунічев (Гечев, 64) — Вишневський (Демиденко, 78).

Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Чеснаков (Хрипчук, 50), Крупський — Челядін, Скляр — Кане (Нестеренко, 77), Юрченко (Сантана, 90+2), Феліпе — Степанюк.

Попередження: Одарюк, Панасенко, Нємчанінов — Челядін, Хрипчук, Ісенко.

На 89-й хвилині був вилучений Олександр Скляр (Ворскла) (грубе порушення).