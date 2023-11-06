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Форвард Минаю прокоментував матч проти Ворскли.

У рамках тринадцятого туру української Прем’єр-ліги закарпатський Минай зіграв унічию на власному полі проти полтавської Ворскли.

Минай — Ворскла 0:0 Огляд матчу УПЛ

Нападник команди Володимира Шарана Єгор Гунічев після завершення гри розповів про власні враженя від протистояння.

"Володимир Богданович сказав, що всі хлопці молодці — добре бились.

На перший план вийшла боротьба, було погане поле, не було варіантів зіграти інакше. У останніх іграх у нас якось не йде м’яч у ворота. Сьогодні, напевно, це можна пов’язати з поганими погодними умовами. У попередніх зустрічах вплинули інші моменти.

Погода не дозволила створити гарні нагоди для голу. Виключенням став, напевно, тільки момент Ралюченка. Вийшов гарний удар під поперечину, але воротар врятував свою команду.

У роздягальні в нас усе добре — занепокоєні результатами, хочеться здобути першу перемогу. Але це футбол. Атмосфера в нас дійсно гарна в колективі, спільними зусиллями будемо прагнути досягати позитивних результатів", — заявив український виконавець.

У наступному турі закарпатський Минай проведе гостьовий матч проти ковалівського Колосу.