Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку тринадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 6 листопада та розпочнеться о 17:00.

Дніпровське Дніпро-1 та Олександрія продовжуватимуть програму тринадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні Дніпро-Арена у Дніпрі.

ДНІПРО-1 — ОЛЕКСАНДРІЯ

ПОНЕДІЛОК, 6 ЛИСТОПАДА, 17:00. ДНІПРО-АРЕНА, ДНІПРО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УНІАН ТБ

Дніпряни жахливим чином розпочали поточну кампанію, а їхній рекордний послідовний виліт із усіх трьох можливих єврокубкових кваліфікацій ще довго відкидатиме тінь на весь український футбол. Сподіваємось, що без повторення в майбутньому. На цьому тлі відставка Олександра Кучера була неминучою, але очікування від нового спеціаліста, без оголошення його імені, так само були низькими, бо команда грала у відверто поганий футбол.

Але прийшов Юрій Максимов і не просто завів СК з нуля, а й перетворив його на справжню машину із здобуття результатів. Звісно, ще не болід Формули 1, але вже нічогенький такий спорткар. Бо інакше, як можна було охарактеризувати стиль, у якому Дніпро-1 проносився повз своїх суперників від моменту появи нового керманича на чолі колективу.

Система в чемпіонаті дала збій тільки в регіональному дербі на полі Кривбасу (0:3), але на стадіоні Гірник усі команди цього сезону почувають себе не надто спокійно. Після цього посеред тижня, поки деякі команди грали чвертьфінальні кубкові матчі, Дніпро-1 дістав останній козир із кишені, обіграв львівський Рух (2:0) та наблизився впритул до донецького Шахтаря. Але в "гірників" ще є матч у запасі, тож зупинятись команді Максимова не можна.

У прийдешній грі СК буде протистояти Олександрія з Русланом Ротанем на чолі, щодо гри якої останнім часом нічого доброго сказати не вийде. Сезон для "поліграфів" розпочинався дуже потужно — дві перемоги, відсутність пропущених м’ячів — просто казка. Але потім настала сувора реальність, і як тільки команда не намагалась викрутитись, але досі не здобувала жодного позитивного результату.

Перемога була лише одна за цей час — кубкова сенсація в протистоянні проти львівського Руху, але й вона в підсумку перетворилась на виліт від Полісся за підсумками серії пенальті. До речі, це дуже важливий фактор перед прийдешнім матчем, бо "поліграфи" не зможуть скористатись надмірним навантаженням у суперників, бо самі не просто зіграли овертайми, а ще й витратили купу емоцій у загалом невдалій футбольній лотереї.

Із іншого боку, Дніпро-1 грає останні матчі майже без ротації, тож де-не-де, а в певний момент часу цей план Максимова може й не спрацювати. За Кучера було помітно, що в команди є проблеми з рівнем фізичної готовності, але тоді це був фактично фундамент підготовки до сезону, і якщо він мав таку низьку якість, то на що розраховувати перед заключною частиною осені – початком зими?

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Олександрія не перемагає десять матчів поспіль: 4 нічиї + 6 поразок.

Олександрія не може забити впродовж 313 хвилин.

Руслан Ротань проведе 30 матч у рамках УПЛ в якості головного тренера.

Дніпро-1 не грає внічию сім матчів поспіль: 6 перемог + 1 поразка.

Олексій Гуцуляк може забити 30 гол у чемпіонаті, Олександр Піхальонок (обидва Дніпро-1) — 20, Євгеній Смирний з Олександрії — 10.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше зустрічались поміж собою вісім разів: 3 перемоги Олександрії та одна в Дніпра-1 за чотирьох нічиїх.