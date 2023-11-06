Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку тринадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 6 листопада та розпочнеться о 19:00.

Львівський Рух та київська Оболонь завершуватимуть програму тринадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні Арена Львів у Львові.

РУХ — ОБОЛОНЬ

ПОНЕДІЛОК, 6 ЛИСТОПАДА, 19:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СУСПІЛЬНЕ

Одною з головних сенсацій початку поточного сезону національної першості був львівський Рух. Команда Віталія Пономарьова до певного часу була просто нестримною й їй уже встигли намалювати безхмарне майбутнє, аж раптом усі ці видовищні серії зупинились. Вересень був справді жахливим місяцем для "жовто-чорних", адже вони не виграли жодного матчу, вилетіли з Кубка України та поступово втрачали позиції в турнірній таблиці.

Фактично нізвідки при цьому почали з’являтись проблеми в атаці та прогалини в результативності й той-таки феноменальний джокер Ілля Квасниця вже не так уже й часто приходить на допомогу у вирішальний момент. Загалом, ситуація для львів’ян невтішна, бо вони з двох домашніх матчів до цього зуміли здобути всього один заліковий бал, тож на більш ранніх здобутках і продовжує триматись Рух поблизу зони єврокубків.

Цей рубіж не вдасться захопити команді Пономарьова навіть у тому випадку, якщо вона здобуде перемогу над Оболонню в прийдешній грі. А столичний колектив наразі насправді є дуже зручною мішенню, адже три поразки поспіль у будь-якому випадку похитнули впевненість команди у власних силах. Але будь-яка серія рано чи пізно має завершитись, тож навіть із різницею голів у суперників 2:10 Руху варто бути обережним перед прийдешньою грою.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Оболонь у гостях ще не грала внічию в рамках УПЛ: 2 перемоги + 4 поразки.

Оболонь узагалі уникала мирових із суперниками впродовж останніх чотирьох матчів: 2 перемоги + 2 поразки.

Рух не може забити 182 хвилини в УПЛ, тоді як на власному полі — узагалі 272 хвилини.

Рух проводитиме третій поспіль матч на власному полі.

У Руху наразі нарощується антирекордна серія — 6 матчів без перемог: 5 нічиїх + поразка.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше зустрічались поміж собою шість разів: по 2 перемоги Руху й Оболоні та 2 нічиї.