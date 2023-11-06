Україна

П'ять годин всі чекали на фінальний свисток цього двобою.

Тринадцятий тур української Прем’єр-ліги вийшов дуже диференційованим та розтягнутим за часом аж на чотири дні, тож у цій аритмії футбольних протистоянь можна було легко втратити розсуд. Починалось усе з Класичного, потім один матч у суботу, і це перед насиченою неділею, яка зрештою перетікала в, і без того завжди складний понеділок.

Але в футболістів свій календар та розклад життя, який не є схожим на решту мешканців країни, тож коли дніпровський Дніпро-1 звітного вечора зустрічався вдома з Олександрією, його цікавило виключно одне питання — а як там зіграли житомирське Полісся та криворізький Кривбас? Конкуренти СК в чемпіонських перегонах.

У першому таймі на 34-й хвилині рахунок у матчі відкрив нападник Дніпра-1 Олександр Філіппов, набравши п'яте очко по системі гол+пас в останніх шести зустрічах. Цей гол виявився єдиним у матчі, завдяки якому команда Юрія Максимова здобуває чергову "суху" перемогу та зрівнюється за очками з лідируючим Кривбасом.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 зіграє гостьовий матч проти донецького Шахтаря, а Олександрія прийматиме рівненський Верес.