Україна

Господарі знову не виграють вдома.

У поточному сезоні української Прем’єр-ліги кожна з команд приміряє для себе до певного ступеня нові ролі. Дехто, як київська Оболонь, узагалі відзначають своє повернення до "елітного" дивізіону та тлі відродження, а дехто, як львівський Рух, роблять рішучий крок уперед та починають нав’язувати боротьбу за місця в зоні єврокубків.

По-різному давались попередні відтинки кампанії "жовто-чорним", бо вони встигали до здертись на саму верхівку таблиці, то так само стрімко скотитись ближче до екватора заради того, щоб потім трохи покращити власні позиції. Загалом, нестабільність, що цілком притаманна колективам із дуже юним середнім віком виконавців. У "пивоварів" у цьому плані ситуація була трохи складніша, бо банально команда Валерія Іващенка підходила до звітного протистояння на для трьох поспіль поразок із загальним рахунком 2:10.

Господарі поля вже на 3-й хвилині зустрічи відкрили рахунок зусиллями Квасниці, але ще до перерви "пивовари" встановити паритет. На 37-хвилині гол забив Сергій Суханов, відгукнувшись на передачу Слободяна. Відразу по перерві Оболонь несподівано вийшла вперед. Молодий талант київського клубу Ігор Краснопір відзначився своїм третім голом в УПЛ. Вже ближче до завершення матчу, на 83-й хвилині Ярослав Карабін, який вийшов на полі трьома хвилинами раніше, зробив рахунок на табло 2:2. Фінальний свисток головного судді матчу Кубряка зафіксував запеклу нічию. Рух продовжив свою безвиграшну домашню серію до дев'яти матчів в усіх турнірах.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях проти одеського Чорноморця, а київська Оболонь прийматиме полтавську Ворсклу.