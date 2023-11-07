Авіспа Фукуока оголосила про благодійний матч із Шахтарем.
Фото - ukrcharitymatch
07 листопада 2023, 12:20
Японський клуб Авіспа Фукуока оголосив про благодійний матч із Шахтарем. Поєдинок відбудеться на полі японського клубу 18 грудня поточного року. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за місцевим часом.
Мета благодійної зустрічі — поширити підтримку України у світі через футбол, а також передати весь прибуток на відновлення України.
Вартість квитків на матч варіюватиметься від 5 до 150 доларів США.
Авіспа Фукуока посідає восьме місце в турнірній таблиці вищого дивізіону чемпіонату Японії.