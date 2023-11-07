Японський клуб Авіспа Фукуока оголосив про благодійний матч із Шахтарем. Поєдинок відбудеться на полі японського клубу 18 грудня поточного року. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за місцевим часом.

Мета благодійної зустрічі — поширити підтримку України у світі через футбол, а також передати весь прибуток на відновлення України.

Вартість квитків на матч варіюватиметься від 5 до 150 доларів США.

Авіспа Фукуока посідає восьме місце в турнірній таблиці вищого дивізіону чемпіонату Японії.