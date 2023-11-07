Україна

Авіспа Фукуока оголосила про благодійний матч із Шахтарем.

Японський клуб Авіспа Фукуока оголосив про благодійний матч із Шахтарем. Поєдинок відбудеться на полі японського клубу 18 грудня поточного року. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за місцевим часом.

Мета благодійної зустрічі — поширити підтримку України у світі через футбол, а також передати весь прибуток на відновлення України.

Вартість квитків на матч варіюватиметься від 5 до 150 доларів США.

Авіспа Фукуока посідає восьме місце в турнірній таблиці вищого дивізіону чемпіонату Японії.