Футзал

У бійці взяв участь один із тренерів Сокола.

4 листопада 2023 року на матчі чемпіонату України серед команд Екстра-ліги, який проходив у м. Хмельницький між командами СК Сокіл та НФК Ураган стався безпрецедентний випадок в українському футзалі. До гравця команди НФК Ураган поза майданчиком було застосовано фізичну силу зі сторони головного тренера СК Сокіл та колишнього почесного президента клубу, "представника титульного спонсора" СК Сокіл.

У відповідності до отриманих АФУ документів (рапортів, протоколів, актів, доповідних записок, пояснень) від офіційних осіб матчу, даний випадок стався одразу після прийняття рішення про припинення матчу внаслідок тривалого сигналу повітряної тривоги. Під час виходу гравців та штабу команди НФК Ураган зі споруди спортивного комплексу, стався випадок застосування фізичної сили до одного з гравців НФК Ураган зі сторони головного тренера СК Сокіл та колишнього почесного президента клубу, "представника титульного спонсора" СК Сокіл, що супроводжувалося образами та нецензурною лайкою.

За фактом даного інциденту було викликано наряд поліції, а сама заява потерпілого про вчинення відносно нього правопорушення була зареєстрована в одному з відділень поліції м. Хмельницький.

Асоціація футзалу України заявляє про дикість та недопустимість таких дій в спорті, в тому числі у футзалі.

АФУ додатково ініціює скликання найближчим часом засідання керівників клубів Екстра-ліги щодо надання оцінки наявним фактам та, прийняття рішення з метою недопущення в майбутньому таких ганебних випадків в українському футзалі.