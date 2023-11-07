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Півзахисник Шахтаря контактує із вінгером Челсі.

Георгій Судаков розповів, що підтримує зв'язок із Михайлом Мудриком, а той висловив думку, що у Челсі немає такого гравця, як він, щоб віддавав верхові передачі та асистував.

"Міша – мій близький друг, ми багато спілкуємося. Я вже отримав від нього кілька цінних порад на випадок, якщо переїду в Англію. Як адаптуватися, як влитися в ігровий ритм, це для мене дуже корисно.

Мудрик рекомендує якнайшвидше переїжджати до топ-чемпіонату, такого як АПЛ, тому що це допомагає швидше розвиватися, як фізично, так і психологічно.

Михайло має величезний потенціал, і, можливо, одна з причин, чому ви ще не бачили його на найвищому рівні в Англії, полягає в тому, що, за його словами, у Челсі немає такого гравця, як я, який би постійно віддавав верхові передачі та асистував", — наводить слова Судакова Telegraph.

Зазначимо, що в поточному сезоні Судаков провів 12 матчів за Шахтар: на його рахунку 3 голи та 1 асист.