Дивіться відео найкращих моментів матчу Юнацької ліги УЄФА, що відбувся 8 листопада 2023 року, 15:00.
Фото: ФК Рух
08 листопада 2023, 17:49
У другому раунді плей-оф Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА Рух зустрівся із чемпіоном Данії – Мідтьюлланном.
У підсумку, болюча поразка юніорів Руху з рахунком 0:4. Матч-відповідь у Данії команди зіграють 29 листопада.
Огляд матчу:
Рух U-19 – Мідтьюлланн U-19 (Гернінг, Данія) – 0:4
Голи: Крюгер-Йонсен, 17, Іхеначо, 57, 71 (пен.), Крістьянссон, 87.
Попередження: Кітела, 79.
Рух U-19: Ванівський, Поповський, Холод, Турко, Кітела, Хмельовський, Бойко (Штокал, 46), О. Федор, Шайда (Бондар, 76), Квас (Касарда, 63), Панченко (Денисов, 69).