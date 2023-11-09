Україна

Свої найближчі поєдинки у відбірному турнірі Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України проведе проти Люксембургу та Азербайджану.

Головний тренер "синьо-жовтих" Унаї Мельгоса викликав 24-х футболістів до розташування команди на збір для підготовки до матчів відбору Євро-2025 із Люксембургом та Азербайджаном.

Склад молодіжної збірної України:

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Кіріл Фесюн (Колос Ковалівка), Яків Кінарейкін (Дніпро-1 Дніпро).

Захисники: Арсеній Батагов (Зоря Луганськ), Володимир Салюк (Чорноморець Одеса), Роман Дідик, Віталій Роман (обидва — Рух Львів), Едуард Козік (Шахтар Донецьк), Костянтин Вівчаренко (Динамо Київ), Артем Смоляков (Полісся Житомир), Даніл Скорко (Олександрія).

Півзахисники: Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва — Динамо Київ), Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Олександр Яцик (Зоря Луганськ), Олег Очеретько (Шахтар Донецьк), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Валентин Рубчинський (Дніпро-1 Дніпро), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон, Шотландія), Максим Брагару (Чорноморець Одеса), Ілля Квасниця (Рух Львів).

Нападники: Богдан В’юнник (Шахтар Донецьк), Владислав Ванат (Динамо Київ), Ігор Краснопір (Оболонь Київ).

Поточний відбірний цикл чемпіонату Європи молодіжна збірна України розпочала з трьох поспіль перемог, зокрема здолавши в жовтневому домашньому протистоянні чинних чемпіонів Європи — англійців (3:2).

Наступні, номінально домашні матчі української молодіжки, з Люксембургом та Азербайджаном, пройдуть на стадіоні "Нуева-Кондоміна" в іспанській Мурсії.

Гра зі збірною Люксембургу U-21 відбудеться 17 листопада, а зустріч із командою Азербайджану U-21 — 21 листопада. Початок обох поєдинків — о 20:00 за київським часом.