Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 14-го туру чемпіонату України, який відбудеться 10 листопада та розпочнеться о 17:00.

Ковалівський Колос та закарпатський Минай розпочинають програму 14-го туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні Колос в Ковалівці.

КОЛОС — МИНАЙ

П'ятниця, 10 листопада, 17:00. Колос, Ковалівка. Пряма трансляція на Мегого

Ми майже перетнули екватор національної першості в поточному сезоні, а Минай ще не здобув жодної перемоги в чемпіонаті. Невідомо, за рахунок чого команда Шарана хоче залишитись в елітному дивізіоні чемпіонату України. Шість забитих голів у 14-ти матчах цього сезону. Додайте до цього той факт, що закарпатська команда востаннє забивала 23 вересня (півтора місяця тому) у ворота Полісся.

Хоча треба віддати належне Минаю: в останніх двох матчах вони заробили два очки (проти Вереса та Ворскли, обидва матчі закінчились 0:0), хоча й суперники грали в меншості.

Тим часом Колос в середині турнірної таблиці та навіть випереджає Динамо. Але у киян три гри в запасі. Ковалівці можуть пишатись своєю безпрограшною серією, яка вже налічує сім матчів. Щоправда, шість матчів вони зіграли внічию. Зокрема, в останніх матчах — проти Динамо та ЛНЗ — обидва матчі закінчились з рахунком 1:1.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

- Колос може зазнати 50-ї поразки в УПЛ.

- Безпрограшний серіал Колосу триває 7 ігор в УПЛ: +4=3.

- Минай – єдина команда поточного чемпіонату, яка ще не перемагала: 6 нічиїх та 7 поразок.

- Безгольова серія Минаю в УПЛ триває 501 хвилину.

- Володимир Шаран на чолі різних клубів може здобути 80-ту перемогу в УПЛ, в тому числі 10-ту з Минаєм.

- 50-й тренерський матч Ярослава Вишняка в УПЛ.

- 70-й "сухий" матч у чемпіонатах може провести Олександр Бандура.

- 50-й матч в УПЛ може провести Сергій Панасенко.

- 20-й гол в УПЛ може забити Павло Оріховський.

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