Україна

Півзахисник Полісся прокоментував підготовку до матчу проти Металіста 1925.

Житомирське Полісся завершує останні приготування до домашнього матчу проти харківського Металіста 1925 у рамках чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Полісся — Металiст 1925. Анонс і прогноз на матч УПЛ 11.11.2023

Півзахисник "вовків" Артем Козак напередодні гри прокоментував стан своєї команди.

"Це буде цікава та агресивна гра з обох сторін. Металіст 1925 любить та вміє грати в футбол. Так само й ми. Тому, думаю, ця гра сподобається вболівальникам та носитиме динамічний характер. Принаймні, я на це сподіваюсь.

У команди наразі звичайний стан, кожен день працюємо та рухаємось далі. Я не відчуваю ніякого піднесення від останніх успіхів, лише думаю про те, що нам потрібно виграти наступний матч.

Нас уже сприймають як лідерів? Цікаво, мені подобається, що люди так говорять. Інші команди хочуть обіграти нас усіма силами — мене це заводить. Це додатковий стимул показати себе з найкращої сторони.

Макуана? Можна сказати, що процес його адаптації вже завершено. Він свій у колективі й усі вже сприймають його як близького друга. У нас немає відчужених, бо всі в команді спілкуються дуже близько одне з одним. Ураховуючи це, я думаю, що Бені вже досить добре адаптувався у команді.

Особисті здобутки в цьому сезоні мене не дуже цікавлять, бо наш командний результат — ось, що головне. Якісь мої персональні здобутки нічого не вартують, якщо не впливають на результат команди. Якщо ми будемо вигравати й я приноситиму команді користь, я буду тільки радий.

Якщо команда рухається в правильному напрямку, посідає місце у верхній частині турнірної таблиці, то неважливо, зробив я якусь результативну дію, чи ні", — заявив український виконавець.

Матч Полісся — Металіст 1925 відбудеться 11 листопада, о 15:00.