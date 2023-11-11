Вже завтра луганці зустрінуться з черкаським ЛНЗ.
Валерій Кривенцов, фото Зоря
11 листопада 2023, 13:29
Валерій Кривенцов вирішив написати заяву про звільнення з посади головного тренера луганської Зорі за особистим бажанням, повідомляє офіційний сайт клубу УПЛ.
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Разом з 50-річним спеціалістом команду залишив його помічник Олександр Коваль. Кривенцов очолював луганців лише протягом 11 поєдинків, з 9 вересня.
Тимчасово виконувати обов'язки головного тренера буде спортивний директор Зорі Юрій Коваль.
Нагадаємо, завтра, 12 листопада, луганці прийматимуть черкаський ЛНЗ на стадіоні Скіф у Львові у рамках 14-го туру УПЛ.