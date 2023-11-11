Україна

Вже завтра луганці зустрінуться з черкаським ЛНЗ.

Валерій Кривенцов вирішив написати заяву про звільнення з посади головного тренера луганської Зорі за особистим бажанням, повідомляє офіційний сайт клубу УПЛ.

Зоря — Маккабі Тель-Авів 1:3 Відео голів та огляд матчу 09.11.2023

Разом з 50-річним спеціалістом команду залишив його помічник Олександр Коваль. Кривенцов очолював луганців лише протягом 11 поєдинків, з 9 вересня.

Тимчасово виконувати обов'язки головного тренера буде спортивний директор Зорі Юрій Коваль.

Нагадаємо, завтра, 12 листопада, луганці прийматимуть черкаський ЛНЗ на стадіоні Скіф у Львові у рамках 14-го туру УПЛ.