Житомирське Полісся та харківський Металіст 1925 зіграють поміж собою на житомирському Центральному в рамках чотирнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Калітвінцев, після нічиєї проти криворізького Кривбасу (1:1), залучив до стартового складу Морозка на лівий фланг оборони, тоді як Козак зіграє праворуч в атаці.

Олег Голодюк, після перемоги над одеським Чорноморцем (2:1), використав із перших хвилин Жичикова ліворуч у захисті, тоді як Арі розташується над ним у півзахисті. Борячук очолить напад.

Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Морозко — Крушинський, Кушніренко, Танковський — Козак, Аріелсон, Макуана.

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Гітченко, Огіря, Шастал, Мозес, Грицук, Янаков, Кравченко, Шаповал, Мустафаєв, Смоляков.

Металіст 1925: Мозіль — Безуглий, Є. Ткачук, Курило, Жичиков — А. Ткачук — Юсов, Вачіберадзе, Мартинюк, Арі — Борячук.

Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Капінус, Коваленко, Червак, Русин, Ременюк, Бичек, Дмитренко, Габелок, Сидоров, Чирук.

Гра Полісся — Металіст 1925 почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.