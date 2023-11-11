Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та харківський Металіст 1925.

Житомирське Полісся та харківський Металіст 1925 зіграють поміж собою на житомирському Центральному в рамках чотирнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Калітвінцев, після нічиєї проти криворізького Кривбасу (1:1), залучив до стартового складу Морозка на лівий фланг оборони, тоді як Козак зіграє праворуч в атаці.

Олег Голодюк, після перемоги над одеським Чорноморцем (2:1), використав із перших хвилин Жичикова ліворуч у захисті, тоді як Арі розташується над ним у півзахисті. Борячук очолить напад.

Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Морозко — Крушинський, Кушніренко, Танковський — Козак, Аріелсон, Макуана.

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Гітченко, Огіря, Шастал, Мозес, Грицук, Янаков, Кравченко, Шаповал, Мустафаєв, Смоляков.



Металіст 1925: Мозіль — Безуглий, Є. Ткачук, Курило, Жичиков — А. Ткачук — Юсов, Вачіберадзе, Мартинюк, Арі — Борячук.