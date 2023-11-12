Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку тринадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 12 листопада та розпочнеться о 13:00.

Криворізький Кривбас та київське Динамо розпочинатимуть програму неділі в рамках чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні Гірник у Кривому Розі.

КРИВБАС — ДИНАМО КИЇВ

НЕДІЛЯ, 12 ЛИСТОПАДА, 13:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Київське Динамо зазнало зміни головного тренера за ходом сезону. За великим рахунком, усе логічно — команда такого статусу не може виграти чотири гри поспіль в УПЛ, тому навіть у досвідченого Мірчі Луческу вже урвався терпець у намаганнях щось змінити. Остання крапля — поразка в Класичному проти донецького Шахтаря (0:1), після якої жодні розмови про потенційне чемпіонство найближчими місяцями вести просто недоречно.

Олександр Шовковський — легенда клубу ще за часів професійної кар’єри футболістів, і це вже буде другий його період на чолі команди, яка колись дала йому шлях у футбольне майбутнє. Сентиментів у такому разі аж надто багато, проте ситуація в стані "біло-синіх" критична й просто їх не потребує. Треба рятувати становище, але тут ми натрапляємо на дуже непрості матчі для столичного колективу.

Спершу вони мають поїхати в гості до криворізького Кривбасу, на Гірник, де навіть Шахтар не здобував перемоги в цьому сезоні. А вже коли завершиться листопадова міжнародна павза, "біло-сині" гратимуть удома проти львівського Руху, який за дивовижним збігом обставин і є тим самим поодиноким колективом, який долав команду Юрія Вернидуба в її лігві.

Сам же Кривбас тим часом просто відривається на повну, доки це дозволяють обставини. Минулими вихідними була гра проти житомирського Полісся, і це взагалі був двобій двох лідерів чемпіонських перегонів, якби це дивно не звучало. Але в підсумку — нічия, яка потішила, хіба що, донецький Шахтар, бо "гірники" випереджають конкурентів за втраченими очками. А, вибачайте, фанати Динамо, про цю примарну перевагу над конкурентами краще зайвий раз промовчати, бо питання доволі наболіле.

Зрештою, у киян і досі багато чого залежить тільки від них. Восьме місце в турнірній таблиці — погано. Навіть дуже погано. Без коментарів та зайвих пояснень. Але це всього одинадцять очок від лідера станом на зараз. І тут ми дивимось на три гри в запасі в команди Шовковського, і набуваємо розуміння що все ще геть не вирішено в плані зони єврокубків. Розумітиме це й Кривбас, тому Вернидуб підготує чергову план-схему того, як зв’язати провідних гравців суперників по руках і ногах. Та чи спрацює?

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Кривбас може програти 90 домашній матч в УПЛ.

Динамо не перемагає чотири матчі чемпіонату поспіль (нічия + 3 поразки). Клубний антирекорд буде в разі невдачі цього разу.

Динамо пропускає в шести матчах поспіль — 10 голів.

Динамо за Шовковського в ролі тренера ще не програвало в УПЛ: 5 перемог та 1 нічия.

Дмитро Хомченовський може забити 25 гол у чемпіонаті, Олег Кожушко — 10 (обидва — Кривбас).

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше зустрічались поміж собою 49 разів: 2 перемоги Кривбасу, 37 перемог у Динамо та 10 нічиїх. Різниця голів: 20:95. Останній матч Динамо завершило перемогою з рахунком 1:0 на початку травня цього року. Гол забив Денис Попов.