Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку тринадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 12 листопада та розпочнеться о 17:00.

Одеський Чорноморець та львівський Рух продовжуватимуть програму неділі в рамках чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні Чорноморець в Одесі.

ЧОРНОМОРЕЦЬ — РУХ

НЕДІЛЯ, 12 ЛИСТОПАДА, 17:00. ЧОРНОМОРЕЦЬ, ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Одеський Чорноморець у цьому сезоні є тим самим колективом, за якого потрохи вболіває вся футбольна українська спільнота, бо грає команда у відкрити та видовищний футбол. Але тільки на власному полі, бо коли футболісти Романа Григорчука залишають межі рідної Одеси, то з ними трапляється щось незрозуміле. Звісно, не все так погано, але важливих очок "моряки" недобирали саме на полях суперників.

Але цього разу Чорноморець гратиме на власному полі й до цього має бути готовий львівський Рух, якщо хоче стримати футболістів Григорчука від наближення до зони єврокубків. Усього два очки розділяють поміж собою команди на користь львів’ян, але оскільки кожна з них не є еталоном стабільності, то й очікування від їхньої особистої зустрічі є доволі завищеними. Якщо погода чи ворог із запорєбріка не втрутиться, то футбол обіцяє бути дуже гарячим.

І для цього є всі передумови, бо склади обох команд не зазнали якихось вагомих утрат, тоді як Рух підходить до гри із серією в три поспіль матчі без перемог, а Чорноморець натомість трохи шокований поразкою від харківського Металіста 1925 (1:2). Але знову ж таки — то була гра на виїзді, а тепер команда Григорчука гратиме на власному полі. Дві великі різниці, як би сказали в Одесі, і таки б виявились праві.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Чорноморець може програти 300 матч в УПЛ.

Рух може перемогти в десятому матчі поспіль на виїзді в УПЛ.

Чорноморець може зіграти внічию в 100 раз на власному полі в чемпіонаті.

Удома одесити не програють уже п’ять матчів поспіль: чотири перемоги + нічия.

Рух не грає на нічию вже п’ять матчів поспіль: 4 перемоги + поразка.

Рух забиває в гостях п’ять матчів поспіль — 13 голів, клубний рекорд.

Одесити не пропускають удома 300 хвилин поспіль.

Команди на чолі з Романом Григорчуком можуть програти 60 матч в УПЛ.

Чорноморець за Григорчука може зіграти 40 матч у нічию в чемпіонаті.

Владислав Вакула (Чорноморець) може забити 10 гол в УПЛ.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше зустрічались поміж собою п’ять разів: 1 перемога Чорноморця, 2 нічиї та 2 перемоги Руху. Останній матч команди провели наприкінці травня цього року, коли "жовто-чорні" перемогли в Одесі з рахунком 3:1. Голи забивали Вів Соломон-Отабор та Юрій Климчук (дубль), тоді як за Чорноморець відзначався Орест Кузик.