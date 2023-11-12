Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють донецький Шахтар та дніпровський Дніпро-1.
Євгеній Волинець, фото СК Дніпро-1
12 листопада 2023, 18:04
Донецький Шахтар та дніпровський Дніпро-1 зіграють поміж собою на Арені Львів у останньому матчі чотирнадцятого туру української Прем'єр-ліги.
Маріно Пушич, після перемоги над каталонською Барселоною (1:0), залучив до стартового складу Коноплю на правий фланг оборони.
Юрій Максимов, на тлі перемоги над Олександрією (1:0), використав із перших хвилин Волинця в рамці воріт.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Зубков, Криськів, Судаков, Невертон — Сікан.
Запасні: Рудько, Кастілло, Егіналду, Швед, Гочолеішвілі, Азарові, Келсі, Чигринський, Топалов, Міроші, Назарина, Кащук.
Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв — Філіппов.
Запасні: Кінарейкін, Юрчук, Пуріта, Є. Пасіч, Каплієнко, Горбунов, Вітіньйо, Маркос Андре, Кравець.
Гра Шахтар — Дніпро-1 почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.