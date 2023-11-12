Україна
12 листопада 2023, 20:55
Дніпро-1 здобув вольову перемогу над Шахтарем та очолив таблицю УПЛ
Команда Юрія Максимова скористалась утомою суперників на тлі перемоги в Лізі чемпіонів, хоча й пропустила першою.
Шахтар — Дніпро-1, фото ФК Шахтар Донецьк
12 листопада 2023, 20:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Дніпро-1 1:3
Голи: Сікан, 5 — Сарапій, 41, Гуцуляк, 51, Лєднєв, 56
Шахтар: Різник — Конопля (Гочолеішвілі, 60), Бондар, Ракіцький (Азарові, 60), Матвієнко — Степаненко (Келсі, 70) — Зубков (Кащук, 84), Криськів, Судаков, Невертон (Егіналду, 71) — Сікан.
Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв (Горбунов, 87) — Філіппов (Вітіньйо, 73).
Попередження: Бондар — Рубчинський