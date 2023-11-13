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Керманич дав свій коментар.

Дніпро-1 здобув вольову перемогу над Шахтарем. Коментар після гри дав головний тренер Шахтаря Маріно Пушич.

"Заміна Ракицького? Звісно, завжди є причина для заміни. Я згоден з вами, ми зіграли перший тайм дуже добре. І коли ти гарно проводиш перший тайм, домінуєш, створюєш багато моментів, щоб забивати другий, третій гол та збільшити розрив, а потім отримуєш гол у відповідь буквально з нічого, з кутового, то ці голи дуже дорого коштують. Це змінило темп та настрій гри.

Причиною заміни Ракіцького стало те, що він дедалі більше відчував утому, а ми хотіли нової енергії, хотіли задіяти свіжих гравців, щоб флангові захисники частіше атакували. Вочевидь, цього виявилося недостатньо. Ми разом перемагаємо і програємо разом. Річ не в Ярославі, він – чудова людина і боєць, він хоче грати і є хорошим футболістом. Тож, річ не в ньому. Ми разом перемагаємо і програємо теж разом".

Про Матвієнко на позиції лівого захисника:

"Він був у цій ролі останні три матчі, але може діяти на обох – центрального та лівого захисника. Те, яку він займе, залежить від гри, від суперника. Я радий, що він є багатофункціональним та може іноді діяти на фланзі, а іноді – у центрі оборони".

Про заміни:

"Ми намагалися змінити ритм гри за допомогою замін, атакувати, бо для команди дуже важко, коли ти пропускаєш два голи поспіль – один дуже гарний гол зі стандарту, зі штрафного, і один з 25 метрів у лівий кут. Ти втрачаєш енергію, твоя віра в позитивний результат теж зменшується. Ми намагалися це змінити, оживити команду новими гравцями, задіяли всіх нападників, прийняли всі ризики. Зламати таку стіну нелегко. Є кілька варіантів, щоб це зробити, але ми ними не скористалися сьогодні".

Про стартовий склад:

Як я вже казав на початку, моє призначення відбулося дуже швидко, ми все ще на тій стадії, коли я вивчаю гравців. Саме через це ми організували спаринг наступного тижня, щоб побачити, як виступають інші футболісти. Ми продовжимо грати так, як зараз, і сподіваюся, що результати будуть кращими за сьогоднішні. Чи потрібно нам щось додати? Побачимо під час зимової перерви, я не можу це коментувати зараз. Я задоволений своїми гравцями, і на зимовій перерві ми побачимо, чи необхідно нам ще щось", — наводить слова Пушича офіційний сайт Шахтаря.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Шахтар — Дніпро-1.