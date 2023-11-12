Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 12 листопада 2023 року, 19:00.
Фото: УПЛ
12 листопада 2023, 21:56
У центральному матчі чотирнадцятого туру УПЛ Шахтар у Львові приймав Дніпро-1. Гості зуміли здолати номінальних господарів, програючи у ході зустрічі.
У наступному турі донецький Шахтар проведе домашній матч проти житомирського Полісся, тоді як дніпровський Дніпро-1 прийматиме одеський Чорноморець.
Огляд матчу:
Шахтар — Дніпро-1 1:3
Голи: Сікан, 5 — Сарапій, 41, Гуцуляк, 51, Лєднєв, 56
Шахтар: Різник — Конопля (Гочолеішвілі, 60), Бондар, Ракіцький (Азарові, 60), Матвієнко — Степаненко (Келсі, 70) — Зубков (Кащук, 84), Криськів, Судаков, Невертон (Егіналду, 71) — Сікан.
Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв (Горбунов, 87) — Філіппов (Вітіньйо, 73).
Попередження: Бондар — Рубчинський.