Дивіться відео найкращих моментів матчу Української Прем'єр-ліги, що відбувся 12 листопада 2023 року, 17:00.
Чорноморець — Рух, фото ФК Чорноморець Одеса
13 листопада 2023, 09:46
У матчі 14 туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець удома поступився львівському Руху.
Проблеми в господарів поля почали виникати ще на самому початку гри, коли суперники швидко відкрили рахунок.
Але вже посеред першого тайму львів’яни припустились прикрої помилки та пропустили безглуздий автогол.
А веж після перерви команда Романа Григорчука забила самотужки, що тільки підняло градус протистояння.
Додав масла в огонь і головний арбітр — суперечливе вилучення Луки Гучека передувало реалізованому пенальті від гостей.
А під завісу протистояння Фреді Плюмен поклав шедевр дальнім ударом із лівого флангу та приніс власній команді вистраждану перемогу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Рух у 14 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Чорноморець — Рух 2:3
Голи: Дідик, 28 (авт.), Бадібанга, 38 — Пастух, 9, Таллес, 72 (пен.), Плюман, 87
Чорноморець: Варакута — Єрмаков, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Шпорн — Бадібанга, Авагімян (Хадіда, 50), Штогрін.
Рух: Герета — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Підгурський (Карабін, 78), Таллес — Квасниця, Пастух (Плюман, 67), Соломон-Отабор.
Попередження: Салюк — Квасниця, Руніч
На 69-й хвилині був вилучений Лука Гучек (Чорноморець) (грубе порушення).