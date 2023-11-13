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Дивіться відео найкращих моментів матчу Української Прем'єр-ліги, що відбувся 12 листопада 2023 року, 17:00.

У матчі 14 туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець удома поступився львівському Руху.

Проблеми в господарів поля почали виникати ще на самому початку гри, коли суперники швидко відкрили рахунок.

Але вже посеред першого тайму львів’яни припустились прикрої помилки та пропустили безглуздий автогол.

А веж після перерви команда Романа Григорчука забила самотужки, що тільки підняло градус протистояння.

Додав масла в огонь і головний арбітр — суперечливе вилучення Луки Гучека передувало реалізованому пенальті від гостей.

А під завісу протистояння Фреді Плюмен поклав шедевр дальнім ударом із лівого флангу та приніс власній команді вистраждану перемогу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Рух у 14 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Чорноморець — Рух 2:3

Голи: Дідик, 28 (авт.), Бадібанга, 38 — Пастух, 9, Таллес, 72 (пен.), Плюман, 87

Чорноморець: Варакута — Єрмаков, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Шпорн — Бадібанга, Авагімян (Хадіда, 50), Штогрін.

Рух: Герета — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Підгурський (Карабін, 78), Таллес — Квасниця, Пастух (Плюман, 67), Соломон-Отабор.

Попередження: Салюк — Квасниця, Руніч

На 69-й хвилині був вилучений Лука Гучек (Чорноморець) (грубе порушення).