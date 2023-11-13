Україна

Капітан Дніпра-1 прокоментував перемогу над Шахтарем.

Дніпровський Дніпро-1 напередодні обіграв донецький Шахтар у гостьовому матчі чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Шахтар — Дніпро-1 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Захисник та капітан СК Олександр Сваток після завершення гри розповів про власні враження від протистояння.

"Команда віддала сьогодні багато сил. Був важкий початок матчу, але ми перетерпіли і у підсумку нам вдалося виграти і заробити три очки.

Так, був важкий початок матчу для нас, але добре, що зуміли забити гол у роздягальню супернику. Потім вже вдача була на нашому боці.

Із задоволенням у турнірну таблицю можна буде дивитися тільки в кінці сезону. Зараз ще зарано.

Чи будемо обговорювати цей матч у збірній? Подивимось. Зараз вже усі думки тільки про матчі національної команди", — заявив український виконавець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 гратиме домашній матч проти одеського Чорноморця.