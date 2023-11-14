У футболіста ушкодження хряща.
Бека Вачіберадзе, ФК Металіст 1925
14 листопада 2023, 00:27
Бека Вачіберадзе отримав травму в матчі чотирнадцятого туру УПЛ проти Полісся (1:2), повідомив офіційний Telegram-канал Металіста 1925.
За інформацією джерела, у Бекі пошкодження хряща з'єднання грудини з ребрами. Через це він пропустить близько трьох тижнів.
Цього сезону півзахисник харківської команди провів 12 матчів і забив один гол.
Зазначимо, що на даний момент Металіст 1925 займає одинадцяте місце в УПЛ.