Україна

У футболіста ушкодження хряща.

Бека Вачіберадзе отримав травму в матчі чотирнадцятого туру УПЛ проти Полісся (1:2), повідомив офіційний Telegram-канал Металіста 1925.

За інформацією джерела, у Бекі пошкодження хряща з'єднання грудини з ребрами. Через це він пропустить близько трьох тижнів.

Цього сезону півзахисник харківської команди провів 12 матчів і забив один гол.

Зазначимо, що на даний момент Металіст 1925 займає одинадцяте місце в УПЛ.