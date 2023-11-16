Україна

Український виконавець прокоментував чутки довкола себе.

Український центральний півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков останнім часом дедалі частіше пов’язаний із чутками щодо можливої зміни клубу й туринський Ювентус у цьому плані є флагманом серед інших потенційних кандидатів.

А тут ще й сам 21-річний виконавець непрозоро натякає на те, що хотів би спробувати власні сили в Італії та слідкує за футбольними подіями в цій країні.

"Так, я чув про це. Можу запевнити, що я щасливий від такої новини. Стежу за Ювентусом у TikTok. Але гравців обирають клуби, а не навпаки.

У дитинстві я захоплювався грою Шевченка, Ібрагімовича та Кака. Вони випромінювали талант, футбольний розум та особистість.

Я дивлюся матчі Мілана та Інтера в єврокубках. Також ігри Ювентуса, Роми та Наполі.

Люблю дивитися матчі команд, які грають у цікавий, привабливий футбол та володіють м’ячем.

За ким слідкую серед італійців? Дзаніоло, Барелла та Локателлі", — заявив український виконавець.

У цьому сезоні Судаков зіграв 14 матчів, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.