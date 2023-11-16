Україна

Закарпатський футбольний клуб УПЛ звернувся до керівника Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Українська асоціація футболу продовжить контракт із Лучано Лучі, який займає посаду керівника Комітету арбітрів УАФ.

Футбольний клуб Минай, який виступає в українській Прем'єр-лізі, виступив зі зверненням до італійського фахівця з проханням стримати свою обіцянку виходити в публічну площину після кожного туру чемпіонату для пояснення суперечливих рішень, що можуть виникати під час роботи суддів на матчах УПЛ.

"Сьогодні футбольну громадськість сколихнули новина про те, що Українська асоціація футболу подовжила контракт з італійським куратором Комітету арбітрів Лучано Лучі. Ще до офіційного оголошення футбольний клуб Минай поспішає привітати 74-річного фахівця з новою угодою.

Сподіваємось, пан Лучано Лучі й надалі прислухатиметься до думки керівників клубів УПЛ та все ж таки стримає свою обіцянку щотижня виходити у публічну площину й робити розбір суперечливих або "гарячих" моментів за участі арбітрів у матчах. За попередньою домовленістю, перше відео на YouTube-каналі Федерації мало б з'явитись 24 жовтня. Але очікуваний випуск так й не вийшов.



Минула онлайн-зустріч керівників клубів УПЛ з Комітетом арбітрів УАФ відбулась 11 жовтня. З того часу єдине роз'яснення щодо трактування ігрових епізодів суддями з'явилось аж 13 листопада й у старому – текстовому форматі. Клуби та вболівальники отримали пояснення лише по шести епізодам п’яти матчів 13-го та 14-го турів УПЛ.



Хочемо нагадати Комітету арбітрів УАФ та повідомити вболівальників, що відеопояснення трактування ігрових епізодів за участі Лучано Лучі мали б виходити щотижня за декілька днів після завершення останнього матчу туру. Натомість Комітетом взагалі були проігноровані 11-й та 12-й тури. Оскільки Комітет арбітрів не має право вступати у приватне листування з клубами, ми вирішили нагадати про обіцянки та домовленості публічно.



Ще раз вітаємо Лучано Лучі та сподіваємось на продовження плідної співпраці!" — сказано в офіційній заяві Минаю.