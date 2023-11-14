Україна

Комітет арбітрів УАФ прокоментував спірні епізоди у матчах минулих турів УПЛ.

Комітет арбітрів УАФ пояснив найспірніші моменти у минулих матчах 13 та 14 турів української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

13 тур. Металіст 1925 — Чорноморець. Арбітр — Олександр Шандор.

9 хвилина

Гравець № 70 ФК Чорноморець падає у штрафному майданчику через динаміку гри без жодного фолу, але арбітр у неправильний спосіб тлумачить це як симуляцію та застосовує санкцію у вигляді жовтої картки щодо згаданого вище гравця.

Рішення є неправильним, але воно не може бути виправлено VAR, оскільки, згідно з протоколом, ця технологія не має можливості втручатися у випадках рішень із жовтими картками.

40 хвилина

Гравець № 70 ФК Чорноморець скоює порушення, що карається технічними санкціями у вигляді штрафного удару та попередженням у вигляді жовтої картки. Через те, що це є другою карткою цього гравця в цьому матчі, арбітр виносить йому червону картку.

Рішення правильне, але перше попередження було хибним та призвело до неправильного вилучення.

Комітет арбітрів УАФ надіслав арбітру листа, наголосивши на наведеному вище, та тимчасово відсторонив його від проведення матчів.

14 тур. Чорноморець — Рух. Арбітр — Андрій Коваленко. 69 хвилина.

Гравець № 5 ФК Чорноморець скоює всередині штрафного майданчика порушення у вигляді навмисної гри рукою, а також цим перешкоджає голу. Відповідно до Правил гри, таке порушення тягне за собою технічне покарання у вигляді пенальті та дисциплінарної санкції, яка в цьому випадку підпадає під типологію "Зрив очевидної гольової можливості" (DOGSO), і тому арбітр вилучає цього гравця, показавши йому червону картку.

Згідно з протоколом VAR, таке рішення потребує перевірки з боку цієї технології. Перевірку було проведено, і технічне та дисциплінарне рішення з боку VAR було підтверджено. Отже, йдеться про правильне рішення, яке було прийняте арбітром.

14 тур. Кривбас — Динамо. Арбітр — Максим Козиряцький. 12 хвилина.

Гравець № 11 ФК Динамо розпочинає контратаку й при цьому контролює м'яч, прямує до воріт суперника, його переслідують два гравці ФК Кривбас. Гравець № 13 ФК Кривбас ззаду створює контакт із гравцем № 11 ФК Динамо і цим примушує його впасти та втратити контроль над м'ячем, тим самим позбавляючи його можливості забити гол.

Таке порушення підпадає під типологію "Зрив очевидної гольової можливості" (DOGSO), а отже, призводить до технічного покарання у вигляді штрафного удару (порушення було скоєно за межами штрафного майданчика) та дисциплінарної санкції за DOGSO, тобто до червоної картки.

Відповідно до протоколу VAR, це рішення було перевірено цією технологією, і технічну та дисциплінарну санкції було підтверджено. Отже, йдеться про правильне рішення, яке було прийняте арбітром.

14 тур. Оболонь — Ворскла. Арбітр — Крістіна Козорог. 63 хвилина.

Під час контратаки гравець ФК Оболонь, який володів м'ячем та перебував у сприятливій позиції для реалізації гольового моменту, зазнає контакту ззаду з боку захисника ФК Ворскла. Цей контакт призводить до розбалансування гравця та його падіння на газон. Арбітр матчу в неправильний спосіб вважає цей контакт випадковим та помиляється у своєму рішенні продовжити гру без застосування жодної санкції (штрафний удар та червона картка).

Згідно з протоколом VAR, ця технологія повинна здійснити перевірку на можливу червону картку, а отже, VAR повинна була втрутитися для того, щоб запросити арбітра для здійснення перегляду на полі, у результаті якого вона мала б прийняти рішення щодо технічно-дисциплінарних санкцій, про які згадується вище.

КА УАФ ухвалив рішення проінформувати осіб, які є відповідальними за таку помилку, щодо застосування до них відповідних заходів.

14 тур. Полісся — Металіст 1925. Арбітр — Ярослав Козик. 81 хвилина.

Гравець № 3 ФК Металіст 1925, не маючи жодного наміру спробувати зіграти в м'яч, штовхає обома руками в спину гравця № 23 ФК Полісся, тим самим призводячи до падіння останнього за межі поля. Ідеться про навмисні дії, які були скоєні руками й які не повинні були бути використані для ведення боротьби за м'яч (Правило 12). Отже, ці дії не були необхідними та є такими, що повинні каратися технічної санкцією у вигляді призначення штрафного удару (якби це сталося в штрафному майданчику — пенальті).

Рішення арбітра є правильним. Щодо нього VAR, згідно з відповідним протоколом, також здійснила перевірку та підтвердила його правильність.

Раніше Football.ua проаналізував та підбив підсумки минулого 14 туру УПЛ.