Україна

Перший ювілей для керманича Полісся.

Житомирське Полісся в матчі чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги на власному полі здійснило камбек у грі проти харківського Металіста 1925.

Окрім перемоги власної команди, для головного тренера "вовків" Юрія Калітвінцева цей матч мав окреме особисте значення.

55-річний керманич провів свою 50 гру на чолі клубів УПЛ у тренерській кар’єрі.

Нагадаємо, що до цього він також працював із донецьким Олімпіком.

Усього на рахунку команд на чолі з Калітвінцевим 15 перемог, 9 нічиїх та 26 поразок.