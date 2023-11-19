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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 18 листопада 2023 року.

Завершилася 633 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Орбан закликав "виправити помилку" з відкриттям переговорів про вступ України до ЄС.

- SpaceX вдруге запустила Starship, однак сигнал від корабля зник через 15 хв.

- Зеленський увів санкції проти Азарова, Табачника, Царьова та 37 юросіб.

- Великі компанії відмовляються від реклами на X через антисемітські пости — The Washington Post.

- Трамп виграв ще один суд щодо перешкоджання обрання його президентом США.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 4 атаки.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії північніше Серебрянки Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 11 атак окупантів в районах Васюківки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів біля Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького Донецької області. Тут Сили оборони відбили 23 атаки.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 21 атаку.

На Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії південніше Водяного Донецької області, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії неподалік Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де нашими захисниками відбито 3 атаки.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"За минулу ніч у нашому небі були знищені майже 30 «шахедів». Дякую всім воїнам мобільних вогневих груп, авіації наших Повітряних сил та зенітним ракетним військам. Ваша влучність, хлопці, – це буквально життя для України.

Чим ближче до зими, тим більше буде російських намагань зробити удари потужнішими. Усім нам в Україні важливо бути ефективними на сто відсотків. Попри всі складнощі. Попри всю втому. Попри будь-які намагання послабити Україну.

Повага і слава всім, хто бʼється заради держави, усім, хто допомагає та працює, щоб Україна могла захищати й захистити незалежність. Це залежить від кожного, кожної, хто стійкий. Від усіх, хто ефективний. Від кожного й кожної, хто може додати і додає Україні сили, перспектив. Будь ласка, використовуйте кожну можливість, щоб посилити нашу державу".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!