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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 19 листопада 2023 року.

Завершилася 634 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Буде збільшено кількість мобільних груп для боротьби із шахедами по всій Україні, — заступник керівника ОП. "Обласні військові адміністрації працюють над комплектуванням підрозділів. Нас чекає складна зима".

- У Конгресі сподіваються схвалити додаткову допомогу Україні та Ізраїлю у періоді часу до Різдва (між 23 листопада та 25 грудня), — NBC News.

- Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних пунктів пропуску через мітинг польських перевізників, — віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників. На кордоні з Республікою Польща спостерігається скупчення близько 2900 вантажівок.

- Зеленський, за поданням міністра оборони, змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. Новим командувачем призначено Анатолія Казмірчука, начальника Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у м. Київ. "Завдання очевидне – і про це неодноразово говорилося в суспільстві, потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів. Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні".

- Марковано перший продукт державним логотипом України для органічної продукції.

- У Міносвіти анонсували підвищення стипендій студентам.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На Лиманському напрямку против ник вів штурмові дії в районі Торського Донецької області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак загарбників поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Кераміка, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 26 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили 22 атаки.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області, де Сили оборони відбили 3 атаки.

На Запорізькому напрямку противник вів штурмові дії в районах населених пунктів Роботине, Новопрокопівки та західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1190 окупантів, 13 танків, 25 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 29 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 29 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні є важливе кадрове рішення. За поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука – начальника Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у місті Києві.



Завдання очевидне – і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема у спільноті наших бойових медиків, – потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів. Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!