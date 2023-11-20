Україна

Центрбек Шахтаря висловився про поразку від Руху в контрольному поєдинку.

У рамках товариського матчу під час міжнародної паузи львівський Рух здобув перемогу над донецьким Шахтарем із рахунком 3:1.

Досвідчений центральний захисник "гірників" Дмитро Чигринський поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Кілька днів тому зібралися, працювали в одноразовому режимі, провели зараз контрольну гру. Рух — непростий суперник, фізично сильна команда. Вже грали проти них та знаємо, що це дуже інтенсивний опонент. Нас залишилося зараз небагато, включно з молодими хлопцями з академії, тому те, що сьогодні очікували, то так і вийшло. Була важка гра.

У нас є ідея гри, побудова гри та виходу з оборони, а зараз, звичайно, отримали ігровий час ті футболісти, які мали небагато ігрового часу в останніх матчах. Футбол, який хоче бачити тренер, — він непростий, тому до нього треба бути готовим. Тому внаслідок того, що ми небагато працювали конкретно в такій комбінації гравців, були непорозуміння. Крім того, у нас була більша пауза, і Рух зміг зіграти більш інтенсивніше. Тому маємо такий результат", — сказав Дмитро Чигринський у коментарі для пресслужби Шахтаря.

Дивитися відео голів та огляд товариського матчу Рух — Шахтар ви можете на Football.ua.